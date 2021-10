Green pass | ancora lunghe code a Bolzano

Advertising

ladyonorato : Green pass, Donato: 'Governo ha gettato la maschera, a Trieste repressione vergognosa' : - borghi_claudio : Com'era quella che il green pass è l'unico sistema per poter riaprire le piste? - borghi_claudio : Ecco come temevo, nonostante gli sforzi di @mgmaglie il coro (sinistro) è unanime, ha vinto Draghi, hanno perso i s… - LiPopulista : @Pontifex_it Vieni Spirito d'Amore, dai il coraggio alla chiesa di difendere i lavoratori obbligati al green pass. #triesteNONmolla - luca_e_mai_piu : RT @laperlaneranera: Milano, corteo sciopero generale: Contestazioni davanti Camera del Lavoro Hanno contestato i rappresentanti della CGI… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Inoltre, non usano ile quindi non discriminano nell'ambito della comunità chi è infettivo e infettante da chi non lo è" ha dichiarato all'agenzia Agi . "E poi con i vaccini hanno perso un ...Oristano Sensibile incremento delle somministrazioni nella struttura di Sa Rodia L'introduzione dell'obbligo delper accedere ai luoghi di lavoro ha prodotto un aumento delle somministrazioni di prime dosi di vaccino nell'hub di Sa Rodia, a Oristano: circa un centinaio in più ogni giorno.Questa la posizione espressa dal vicepresidente nazionale di Confindustria e numero uno di Piccola Industria Confindustria, Carlo Robiglio, in un'intervista a 'MattinaLive', su Canale 8. Sappiamo che ...“L’immunità di gregge, intesa come livello di immunizzazione che azzera la circolazione di un virus, non è obiettivo che ci possiamo porre con il SarsCov-2?. Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss e p ...