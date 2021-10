Google svela Pixel 6 e 6 Pro: in Italia nel 2022 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Foto: Google)In occasione dell’evento del 19 ottobre, Google ha svelato la nuova coppia di top di gamma Pixel 6 e Pixel 6 Pro dei quali si conosceva ormai praticamente tutto. Mancava però il prezzo, che sarà più abbordabile di quanto si pensasse. L’altra grande novità, per noi Italiani, è che entrambi arriveranno, seppur nel 2022. Pixel 6 e Pixel 6 Pro saranno i primi smartphone con a bordo il chip proprietario di Google, chiamato Tensor, che è stato messo a punto per ottimizzare le prestazioni e in particolar modo il machine learning per una marcia in più con funzioni peculiari dei Pixel come la traduzione in tempo reale. Le prestazioni accelerano dell’80% rispetto ai precedenti ... Leggi su wired (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Foto:)In occasione dell’evento del 19 ottobre,hato la nuova coppia di top di gamma6 e6 Pro dei quali si conosceva ormai praticamente tutto. Mancava però il prezzo, che sarà più abbordabile di quanto si pensasse. L’altra grande novità, per noini, è che entrambi arriveranno, seppur nel6 e6 Pro saranno i primi smartphone con a bordo il chip proprietario di, chiamato Tensor, che è stato messo a punto per ottimizzare le prestazioni e in particolar modo il machine learning per una marcia in più con funzioni peculiari deicome la traduzione in tempo reale. Le prestazioni accelerano dell’80% rispetto ai precedenti ...

Advertising

Asgard_Hydra : Google Pixel 6 si svela nel primo video unboxing prima del lancio di domani - infoitscienza : Un nuovo leak svela gli incredibili prezzi di Google Pixel 6/6 Pro in Francia - zazoomblog : Un nuovo leak svela gli incredibili prezzi di Google Pixel 6-6 Pro in Francia - #nuovo #svela #incredibili #prezzi… - TuttoAndroid : Un nuovo leak svela gli incredibili prezzi di Google Pixel 6/6 Pro in Francia - infoitscienza : Google svela le funzionalità dello smartphone Pixel 6 -