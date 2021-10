GF Vip 2021, Sophie chiude con Gianmaria e lo azzanna: «Sei furbo e stratega. Fai lo scemo per non pagare il dazio. Imbarazzante» – Video (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sophie - US Endemol Shine Più il Grande Fratello Vip prova a creare nuove coppie e più queste si sfasciano. Dopo Manuel e Lulù, sembra arrivato anche per Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi il tempo di dirsi addio. La ragazza ha deciso infatti di interrompere ogni tipo di rapporto con l’imprenditore napoletano. La tensione, già verificatasi nel posto puntata di lunedì, è tornata a causa di una battuta infelice di Gianmaria. Dopo aver chiesto a Davide Silvestri di imitare un’iguana, Antinolfi si è avvicinato a Sophie dicendole scherzosamente che l’animale che le stava per regalare, in realtà, l’aveva comprato per l’ex Soleil Sorge. Già indisposta da alcuni atteggiamenti dell’imprenditore, l’ex tronista ha incominciato a sbottare, dicendo a bassa voce ad Alex Belli: “Penso che neanche con dieci ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 20 ottobre 2021)- US Endemol Shine Più il Grande Fratello Vip prova a creare nuove coppie e più queste si sfasciano. Dopo Manuel e Lulù, sembra arrivato anche perCodegoni eAntinolfi il tempo di dirsi addio. La ragazza ha deciso infatti di interrompere ogni tipo di rapporto con l’imprenditore napoletano. La tensione, già verificatasi nel posto puntata di lunedì, è tornata a causa di una battuta infelice di. Dopo aver chiesto a Davide Silvestri di imitare un’iguana, Antinolfi si è avvicinato adicendole scherzosamente che l’animale che le stava per regalare, in realtà, l’aveva comprato per l’ex Soleil Sorge. Già indisposta da alcuni atteggiamenti dell’imprenditore, l’ex tronista ha incominciato a sbottare, dicendo a bassa voce ad Alex Belli: “Penso che neanche con dieci ...

