Eyes Wide Shut, a Los Angeles una live read del film di Kubrick (in maschera e mantello) (Di mercoledì 20 ottobre 2021) A Los Angeles si terrà una live read di Eyes Wide Shut, il celebre film di Stanley Kubrick che vedeva protagonisti Nicole Kidman e Tom Cruise. Tutti hanno visto almeno una volta Eyes Wide Shut, il film del 1999 diretto da Stanley Kubrick con protagonisti Tom Cruise e Nicole Kidman, ma immaginate come potrebbe essere una live read della sceneggiatura con gli spettatori mascherati come nella scena nella villa? Gli abitanti di Los Angeles lo scopriranno presto. Come riporta IndieWire, film Independent e IFC films hanno organizzato un evento apposito che avrà luogo il 27 ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 ottobre 2021) A Lossi terrà unadi, il celebredi Stanleyche vedeva protagonisti Nicole Kidman e Tom Cruise. Tutti hanno visto almeno una volta, ildel 1999 diretto da Stanleycon protagonisti Tom Cruise e Nicole Kidman, ma immaginate come potrebbe essere unadella sceneggiatura con gli spettatoriti come nella scena nella villa? Gli abitanti di Loslo scopriranno presto. Come riporta IndieWire,Independent e IFCs hanno organizzato un evento apposito che avrà luogo il 27 ...

Advertising

marioricciard18 : RT @letipezz: La mattina presto piccolo viaggio io e il bambino nel traffico in mezzo ai lavori in corso, abbiamo ascoltato di tutto, dal v… - letipezz : La mattina presto piccolo viaggio io e il bambino nel traffico in mezzo ai lavori in corso, abbiamo ascoltato di tu… - Raffael43350086 : @laura_pi79 L'ho guardato immaginando la musica di eyes wide shut in sottofondo ?? - dayt6z : @qyumirae @WE_THE_BOYZ MY EYES ARE WIDE OPEN HE LOOKS SO hdsjdhsj - AlessioParodi6 : Sondaggio anonimo: c'è qualcuno che ha scopato almeno una volta con la mascherina? Non quella tipo eyes Wide shut e… -