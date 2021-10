Data di scadenza, bisogna rispettarla categoricamente? La risposta non è scontata (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Data di scadenza e termine minimo di conservazione sono importanti per il cibo. Ma dobbiamo rispettare rigorosamente quanto scritto? Data di scadenza (AdobeStock)L’attenzione sui prodotti alimentari è sempre alta. Oltre all’etichetta degli ingredienti, quello che si valuta frequentemente è la Data di scadenza e il termine minimo di conservazione. La questione è abbastanza intrigata e non di facile risposta. Questo perché i prodotti sono davvero tanti. Ci sono quelli per cui, i termini, sono sanciti dalla legge. Si parla di uova, latte e altri alimenti. Mentre per tutti gli altri, la scadenza varia in base alle loro caratteristiche. Inevitabile, come riferito dal sito ilfattoalimentare.it, che la decisione spetti al produttore. Che ... Leggi su chenews (Di mercoledì 20 ottobre 2021)die termine minimo di conservazione sono importanti per il cibo. Ma dobbiamo rispettare rigorosamente quanto scritto?di(AdobeStock)L’attenzione sui prodotti alimentari è sempre alta. Oltre all’etichetta degli ingredienti, quello che si valuta frequentemente è ladie il termine minimo di conservazione. La questione è abbastanza intrigata e non di facile. Questo perché i prodotti sono davvero tanti. Ci sono quelli per cui, i termini, sono sanciti dalla legge. Si parla di uova, latte e altri alimenti. Mentre per tutti gli altri, lavaria in base alle loro caratteristiche. Inevitabile, come riferito dal sito ilfattoalimentare.it, che la decisione spetti al produttore. Che ...

Advertising

francescoaliqu : Per questa volta sono d'accordo con il Governo, il 2023 è l'anno della svolta. @GiuseppeConteIT il Leader di PLASTI… - Ada_17_6 : @oriana75 Perché, c'è una data di scadenza per fare un figlio??? - AsociaIe : @iostoconlecapre È la cosa che amo di più. Tutto in ordine per data di scadenza. A volte in frigo li metto in ordin… - IlNasara : @RossellaMuroni @fabriziobarca @andrea_pancani @La7tv @Facciamo_ECO @GreenItalia1 @martabonafoni @A_LisaCorrado… - iltammo : @mario22666871 @DavidPuente @Telequattro Hai ragione,infatti son bello comodo a casa… vai a protestare con i tuoi a… -

Ultime Notizie dalla rete : Data scadenza Fornitura di libri e sussidi scolastici: prorogati i termini Si legge in una nota: "Verranno considerate valide le istanze, rispondenti ai requisiti previsti, pervenute dopo la data di scadenza del 7 ottobre. La richiesta può essere presentata dal genitore, ...

Cosa fare se una sanatoria edilizia di una casa viene respinta? Le soluzioni 2021 ...si trova la casa entro 60 giorni che sono da considerarsi decorrenti o dalla data di comunicazione al richiedente del provvedimento di diniego di rilascio del permesso in sanatoria, o dalla scadenza ...

La data di scadenza e il termine minimo di conservazione vanno sempre rispettati? ilfattoalimentare.it Bonus facciate, perché Draghi dice no alla proroga (e sì al Superbonus) La maggioranza in pressing sul governo perché venga confermata nella manovra 2022 la norma introdotta nel 2020 sul rifacimento delle facciate. Sul Superbonus pesano i rialzi enormi delle materie prime ...

Superbollo addio, ecco perché il Governo Draghi vuole abolirlo Stop al superbollo. La tanto odiata tassa sui veicoli con potenza superiore ad una determinata soglia presto potrebbe sparire grazie al governo Draghi. Questa sovrattassa, che vige in Italia tra stop, ...

Si legge in una nota: "Verranno considerate valide le istanze, rispondenti ai requisiti previsti, pervenute dopo ladidel 7 ottobre. La richiesta può essere presentata dal genitore, ......si trova la casa entro 60 giorni che sono da considerarsi decorrenti o dalladi comunicazione al richiedente del provvedimento di diniego di rilascio del permesso in sanatoria, o dalla...La maggioranza in pressing sul governo perché venga confermata nella manovra 2022 la norma introdotta nel 2020 sul rifacimento delle facciate. Sul Superbonus pesano i rialzi enormi delle materie prime ...Stop al superbollo. La tanto odiata tassa sui veicoli con potenza superiore ad una determinata soglia presto potrebbe sparire grazie al governo Draghi. Questa sovrattassa, che vige in Italia tra stop, ...