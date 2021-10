Bruxelles rinvia ancora la decisione sul nucleare E l’Onu avverte | “Abbassare subito e nettamente la produzione di Co2”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Secondo quanto riferisce il Financial Times, la Commissione Ue hatola sua scelta suldeve decidere se l’atomo è meritevole di essere inserito tra le fonti a cui vanno i fondi destinati alla transizione verde. A favore dell’inclusione spinge con vigore la Francia (che dalottiene il 70% della sua energia) insieme ad altri 8 paesi per lo più dell’est Europa. Contrario un altro gruppo di paesi capitanati da Germania e Spagna. La Commissione aveva rimandato laper la prima volta lo scorso luglio senza indicare una data precisa per la scelta ma un generico “tra settembre e novembre”, ora la commissaria Ue ai servizi finanziari Mairead McGuinnes ha affermatoha bisogno di altro tempo. Ieri la Gran Bretagna, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bruxelles rinvia

Il Fatto Quotidiano

Un approccio realmente europeo, spiegano afonti che si occupano del dossier, ha una ... quantomeno,al 30 novembre il tetto del debito, sminando il rischio di un default il 18 ottobre,...Un approccio realmente europeo, spiegano afonti che si occupano del dossier, ha una ... quantomeno,al 30 novembre il tetto del debito, sminando il rischio di un default il 18 ottobre,...La classificazione dei progetti per la transizione verde (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 20 ott - La decisione della Commissione europea, attraverso un atto delegato, sull'inclusione del g ...Spedita a Bruxelles la prima legge di Bilancio dell'era Draghi. Oltre 23 miliardi di gittata, di cui 8 per ridurre le tasse sul lavoro e uno per rifinanziare il reddito di cittadinanza. Ma sulle pensi ...