Tornano a casa 4 sculture in marmo della chiesa di Guardia Sanframondi (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGuardia Sanframondi – I Carabinieri del Reparto Operativo Tutela Patrimonio Culturale di Roma hanno restituito questa mattina due sculture marmoree degli angeli e due cherubini in marmo bianco alla chiesa di San Sebastiano e alla comunità tutta della cittadina di Guardia Sanframondi. Straordinaria emozione e grande partecipazione dei guardiesi a quest’evento che ha sanato almeno in parte la ferita inferta alla comunità locale, in quanto le opere furono trafugate nel 1989 dall’altare barocco della chiesa di San Sebastiano, splendido monumento del Seicento sannita impreziosito dalle opere pittoriche del maestro Paolo De Matteis. L’operazione dei Carabinieri ha avuto il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– I Carabinieri del Reparto Operativo Tutela Patrimonio Culturale di Roma hanno restituito questa mattina dueree degli angeli e due cherubini inbianco alladi San Sebastiano e alla comunità tuttacittadina di. Straordinaria emozione e grande partecipazione dei guardiesi a quest’evento che ha sanato almeno in parte la ferita inferta alla comunità locale, in quanto le opere furono trafugate nel 1989 dall’altare baroccodi San Sebastiano, splendido monumento del Seicento sannita impreziosito dalle opere pittoriche del maestro Paolo De Matteis. L’operazione dei Carabinieri ha avuto il ...

Advertising

anteprima24 : ** Tornano a casa 4 #Sculture in marmo della chiesa di Guardia Sanframondi ** - Sandro_Palis : @VulgareAulicum anche uno si sente liberale, compra un'auto, lascia aperto il finestrino, prende il raffreddore, st… - flvawless : tornano pure domani ma che cazz l'hanno vista 100 volte sta casa - christi00473972 : @AlMaran83 @juventusfc @kaiojorgeramos Ma se non è in lista Champion. Deve stare a casa a strastullarsi? E poi facc… - Polisemooo : RT @Signorasinasce: 15.000.000.000 sottratti agli onesti #cittadini (diventati sudditi) che lavorano e pagano le tasse per darli a stranier… -