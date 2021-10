Ticket to Paradise: Lucas Bravo nel cast del film con Julia Roberts e George Clooney (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lucas Bravo, star di Emily in Paris, sarà uno dei protagonisti della commedia romantica Ticket To Paradise, con star Julia Roberts e George Clooney. Lucas Bravo sarà uno dei protagonisti di Ticket to Paradise, la commedia romantica che avrà come star Julia Roberts e George Clooney. L'attore, che ha ottenuto una grande popolarità internazionale grazie alla serie Emily in Paris, sarà particolarmente impegnato nei prossimi mesi con numerosi progetti cinematografici. Ticket to Paradise, che verrà diretto da Ol Parker (Mamma Mia! Here We Go Again), racconta la storia di una coppia di ex che ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 ottobre 2021), star di Emily in Paris, sarà uno dei protagonisti della commedia romanticaTo, con starsarà uno dei protagonisti dito, la commedia romantica che avrà come star. L'attore, che ha ottenuto una grande popolarità internazionale grazie alla serie Emily in Paris, sarà particolarmente impegnato nei prossimi mesi con numerosi progetti cinematografici.to, che verrà diretto da Ol Parker (Mamma Mia! Here We Go Again), racconta la storia di una coppia di ex che ...

