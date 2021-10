SWITCH Rilasciato hekate v5 6 4 & Nyx v1 1 0

(Di martedì 19 ottobre 2021) Lo sviluppatore CTCaer haun nuovo aggiornamento die Nyx con la nuova versione 5.6.4 e 1.1.0.è un’implementazione del HBL (homebrew Launcher) che ti consente di scaricare la partizione USER o l’intera eMMC RAW oltre ad avviare automaticamente il dumping parziale (anche nelle schede SD formattate exFAT), in base allo spazio disponibile. Supporta sia FAT32 che exFAT ,il nuovo firmware 13.0.0 e le unità Erista e Mariko.Nyx è la GUI di. Contiene molte funzionalità, come FastFS, gestione di emuMMC, personalizzazione, ecc. Caratteristiche Completamente configurabile e grafico con touchscreen e supporto input Joycon Stile di avvio, temi di sfondo e colori Bootloader HOS (OS) — Per CFW Sys/Emu, OFW Sys e Stock Sys Bootloader Android e Linux Lanciatore di ...

