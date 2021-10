Rrahmani | “Napoli | siamo tutti leader e voglio vincere tutto”

Leggi su retecalcio

(Di martedì 19 ottobre 2021): “, Koulibaly è una certezza, ottimo rapporto con Manolas, Spalletti mi dà grandi consigli, Osimhen? Imprendibile, lo lascio passare, Anguissa è un gladiatore, Insigne è sereno” Amir, difensore del, ha rilasciato un’intervista esclusiva aMagazine.Com per parlare del magico momento del, di Spalletti, Manolas, Insigne, Osimhen e di altro. Queste le sue parole: – Otto vittorie su otto in campionato, battuto anche il Torino di Juric, tecnico che forse vi ha riportato un po’ alla memoria quell’ultima partita infelice contro l’Hellas, in cui non bastò il tuo gol per tornare in Champions, ma che ormai è ...