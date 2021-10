Ragazzo di 18 anni scomparso da domenica: si concludono tragicamente le ricerche (Di martedì 19 ottobre 2021) Dai primi accertamenti, riporta i colleghi di Leggo, gli investigatori ipotizzano che possa essersi trattato di un suicidio . Il giovane, dopo aver raggiunto il ponte a bordo di un bus Cotral partito ... Leggi su yeslife (Di martedì 19 ottobre 2021) Dai primi accertamenti, riporta i colleghi di Leggo, gli investigatori ipotizzano che possa essersi trattato di un suicidio . Il giovane, dopo aver raggiunto il ponte a bordo di un bus Cotral partito ...

Advertising

Corriere : Per oltre 50 anni, mentre scalava la dirigenza della Nike, Larry Miller ha tenuto nascosto un segreto - Z3r0Rules : RT @Anna2Ary: Non credo ai miei occhi. Un mio alunno, un ragazzo di soli 17 anni, è esploso e ha scritto un messaggio pieno di feroce sdegn… - Flower261078692 : RT @Anna2Ary: Non credo ai miei occhi. Un mio alunno, un ragazzo di soli 17 anni, è esploso e ha scritto un messaggio pieno di feroce sdegn… - Samira1577 : RT @Anna2Ary: Non credo ai miei occhi. Un mio alunno, un ragazzo di soli 17 anni, è esploso e ha scritto un messaggio pieno di feroce sdegn… - CNoizez : RT @Anna2Ary: Non credo ai miei occhi. Un mio alunno, un ragazzo di soli 17 anni, è esploso e ha scritto un messaggio pieno di feroce sdegn… -