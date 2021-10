“Pensavo fosse colpa mia” | Lulù Selassiè torna a parlare di stalking al Gf Vip

(Di martedì 19 ottobre 2021) Nella puntata del Grande Fratello Vip del 18 ottobre,ta adel suo passato, e in particolare del dramma che ha vissuto quando era soltanto un’adolescente: nelle settimane precedenti, infatti, aveva rivelato agli altri concorrenti di essere stata vittima di uno stalker, che la ricattava con delle foto intime. La principessa ha affrontato nuovamente questo argomento in diretta con Alfonso Signorini. “Ero convintamia, non ho fatto nulla di male per meritarmi tutta quella cattiveria“, ha confessato la ragazza al conduttore, riuscendo a stento a trattenere le lacrime. Un senso diche, purtroppo, colpisce molte vittime di abusi, che si convincono di essere responsabili di ciò che è accaduto loro. “So che hai pensato che ...

Perché l'ha seguita per tanti anni? 'cheinnamorato di me. Ma non era così. Era soltanto malato. Era un predatore seriale. È il suo modus operandi . Vuole dominare la vittima, rubarle ...