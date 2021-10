Noi genitori pentiti di non aver iscritto i figli alla Nunziatella, scuola militare tutta d’un pezzo (Di martedì 19 ottobre 2021) Mazze e pannelle fanno i figli belli, come da vecchio adagio che solitamente ci azzecca. Invece oggi tutti natanti digitali, una generazione che cresce sospesa tra relazioni reali e virtuali. Potenzialmente talentuosi ma di fatto combinano poco. Un’educazione militare ai figli maschi aiuta a crescere. Dà il senso della disciplina, si diceva una volta.. Metti una sera a cena con Domenico Ciruzzi, avvocato penalista e Presidente Premio Napoli, e Antonella Esposito Gagliardi, avvocato esperta di diritto di famiglia, tutti facciamo parte della squadra “Loro di Monte di Dio”, un volumetto gioioso, un periscopio sulla strada più antica e più nobile di Napoli (Guida Editore). “Abbiamo un’eccellenza accademica sotto casa e ci siamo lasciati sfuggire il controllo dei figli”, sbotta Ciruzzi. Lui è stato al collegio della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Mazze e pannelle fanno ibelli, come da vecchio adagio che solitamente ci azzecca. Invece oggi tutti natanti digitali, una generazione che cresce sospesa tra relazioni reali e virtuali. Potenzialmente talentuosi ma di fatto combinano poco. Un’educazioneaimaschi aiuta a crescere. Dà il senso della disciplina, si diceva una volta.. Metti una sera a cena con Domenico Ciruzzi, avvocato penalista e Presidente Premio Napoli, e Antonella Esposito Gagliardi, avvocato esperta di diritto di famiglia, tutti facciamo parte della squadra “Loro di Monte di Dio”, un volumetto gioioso, un periscopio sulla strada più antica e più nobile di Napoli (Guida Editore). “Abbiamo un’eccellenza accademica sotto casa e ci siamo lasciati sfuggire il controllo dei”, sbotta Ciruzzi. Lui è stato al collegio della ...

Advertising

fattoquotidiano : Noi genitori pentiti di non aver iscritto i figli alla Nunziatella, scuola militare tutta d’un pezzo - davidedl83 : @FraccicaSamuel @pisto_gol Però quando noi eravamo bambini , se ci mettevamo a far casino dove c’era altra gente ,… - stamperiacolore : Ringraziamo la famiglia Notaro per essersi affidati a noi per la realizzazione degli inviti dei propri genitori in… - Riccard00818512 : Questo lo dovremmo copiare noi! Punire i genitori dei bambini che si comportano male o diventano criminali. E' quan… - allerame1 : @Uedrus @1IsabellaMilani abbiamo uno stato patriarcale, l'assenza di strumenti per i minori in disaccordo con i gen… -