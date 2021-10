Monica Santini nei primi 100 manager della classifica di Forbes

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Bergamo.è tra i100italiani che guidano la nave Italia, secondo la rivistache dedica una copertina ai nuovi capitani d’industria. Nel numero 48rivista in edicola da ottobre tra i 100spicca il nome dell’amministratore delegato diCycling Wear, azienda di produzione di abbigliamento tecnico per ciclismo e triathlon con base a Bergamo. In azienda dal 2001, guida l’impresa di famiglia dopo aver conseguito una laurea in Economia e Commercio conseguita all’Università di Bergamo. Vanta diverse esperienze lavorative all’estero, parla correttamente 4 lingue, è stata nel consiglio di amministrazione del Credito Bergamasco e già vicepresidente di Confindustria Bergamo con la delega ai Servizi e ...

Advertising

fjslima : RT @nacholovesshem1: My Weaknesses: Sabrina Suzuki Julie Berdu Chanel Santini Ella Hollywood Monica Santhiago Layla Price Dana Dearmond Ale… - KilometroRosso : RT @ConfindustriaBG: Il Presidente Stefano Scaglia @stscaglia invita sul palco i rappresentanti della “Commissione Nuova Sede” Ercole Galiz… - ConfindustriaBG : Il Presidente Stefano Scaglia @stscaglia invita sul palco i rappresentanti della “Commissione Nuova Sede” Ercole Ga… - levelomadrogue : RT @biciPRO1: La #magliagialla de @LeTour sarà firmata da @SANTINI_SMS Il brand italiano sostituisce il francese @lecoqsportif. «Siglare qu… - SANTINI_SMS : RT @biciPRO1: La #magliagialla de @LeTour sarà firmata da @SANTINI_SMS Il brand italiano sostituisce il francese @lecoqsportif. «Siglare qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Monica Santini

BergamoNews.it

Io e(amministratore delegato diCycling Wear) siamo testarde e non abbiamo mollato. Prima abbiamo siglato l'accordo con la Trek Segafredo, una delle formazioni più importanti del ......28 ottobre è dedicato anche al progetto originale per Linea d'Ombra festival confezionato da... Egoisti , film realizzato da Stéphanee Géraldine André, è un appello al domani senza ...Il ciclismo è sempre stata la grande passione per Pietro Rosino Santini, anche se non era velocissimo in sella alla bicicletta, ma veloce a capire quale fosse la strada da seguire sì. «Era il 1952 o g ...La prima maglia gialla potrebbe anche finire sulle spalle di un italiano, quel Filippo Ganna, che se decidesse di presentarsi in Danimarca al via della 109° Grande Boucle 2022, potrebbe sfruttare le s ...