Milan | Pioli | «Serve una prestazione di qualità Siamo pronti»

(Di martedì 19 ottobre 2021) Stefano, tecnico del, ha parlato nel pre partita della gara di Champions League contro il Porto Ai microfoni di Mediaset, Stefanoha parlato prima del fischio d’inizio di Porto. PORTO– «Le ho vissute come le ultime ore prima di una gara importante, cipreparati bene.». COS’HA DETTO ALLA SQUADRA – «compatti,uniti. La gara di stasera è molto importante per la classifica, abbiamo raccolto troppo poco nelle prime due gare e cercheremo di essere migliori stasera. Il gruppo è forte, anche i nostri avversari lo sono. Servirà unamolto attenta e con grande». IBRAHIMOVIC IN CAMPO 15? – «Sì, l’idea è ...

Advertising

CB_Ignoranza : Non era riuscito a trovare una squadra e alcuni 'tifosi' lo avevano insultato sui social tanto da costringerlo a di… - capuanogio : Va serenamente detto che il #Milan di #Pioli ha una resilienza e una capacità di tirare fuori energie e soluzioni i… - AntoVitiello : #Pioli: '#Diaz l'ho visto bene durante la sosta, stamattina era indisposto, vediamo per domani' #Milan - MilanPress_it : Porto-Milan, le dichiarazioni di mister Pioli prima del match ?????? - calciomercatoit : ???#PortoMilan, annuncio di #Pioli: '#Ibrahimovic ha ripreso con la squadra da 4-5 giorni ma ha bisogno di giocare e… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Pioli

Conceicao(4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Ballo Touré; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All.Ildeve vincere per risollevare il percorso in Champions League dopo le due sconfitte con Liverpool e Atletico Madrid. . 19 ottobre 2021Diretta Live Porto-Milan: cronaca e risultato in tempo reale del match del girone B della Champions League 2021/2022.Cosa hai detto ieri alla squadra? - "Siamo compatti, siamo uniti. La gara di stasera è molto importante per la classifica, abbiamo raccolto troppo poco nelle prime due gare e cer ...