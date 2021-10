La senatrice Granato non mostra il green pass ma entra in Senato (Di martedì 19 ottobre 2021) La Commissione Affari costituzionali ha sospeso i lavori in attesa delle decisioni dell'ufficio di presidenza Leggi su rainews (Di martedì 19 ottobre 2021) La Commissione Affari costituzionali ha sospeso i lavori in attesa delle decisioni dell'ufficio di presidenza

Ultime Notizie dalla rete : senatrice Granato Senatrice senza green pass, sospesa commissione a Palazzo Madama Sospesa la seduta della Commissione Affari Costituzionali del Senato, a causa della presenza della senatrice Bianca Laura Granato (L'Alternativa c'è) che non ha esibito il green pass. Lo comunica il presidente della commissione Dario Parrini (Pd)."Incredibile - scrive - ho appena dovuto sospendere, ...

