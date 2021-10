La lotta al terrorismo nel Sahel è complicata dai mercenari russi (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Mali, guidato da una giunta militare, si sente abbandonata da Parigi e potrebbe chiedere aiuto alla russia. Parigi e l’Unione europea a loro volta escludono di collaborare con delle forze paramilitari. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Mali, guidato da una giunta militare, si sente abbandonata da Parigi e potrebbe chiedere aiuto allaa. Parigi e l’Unione europea a loro volta escludono di collaborare con delle forze paramilitari. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : lotta terrorismo La lotta al terrorismo nel Sahel è complicata dai mercenari russi Tra il Mali e la Francia si avvicina il momento della verità dopo mesi di tensioni tra i due stati, teoricamente alleati nella lotta contro il terrorismo in Sahel. L'ultimo esempio della sfiducia tra Parigi e Bamako è arrivato quando il primo ministro maliano Choguel Maiga ha parlato della Francia in [un'intervista a Le Monde]...

