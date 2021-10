Juventus, Allegri in conferenza: le polemiche su Orsato e le condizioni di de Ligt e Dybala (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo il successo contro la Roma, la Juventus torna in campo per la terza giornata della fase a gironi di Champions League: i bianconeri in campo contro lo Zenit con l’obiettivo di chiudere i conti per la qualificazione. Alla vigilia conferenza stampa per l’allenatore Allegri. “Abbiamo un match ball che dobbiamo assolutamente sfruttare, De Ligt è recuperato e gioca come Bonucci e Szczesny. Morata potrebbe partire dall’inizio. Dybala? Dovrebbe essere quasi sicuramente a disposizione con l’Inter”. “Mi viene da sorridere quando mi dicono ‘la tua Juve’. Io ho a disposizione giocatori bravi, normale che all’inizio non conoscevo tutti bene. In questo momento la squadra ha piacere anche a difendere e questa è una bella cosa. Bisogna migliorare sia la parte offensiva che quella difensiva. Poi i risultati ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo il successo contro la Roma, latorna in campo per la terza giornata della fase a gironi di Champions League: i bianconeri in campo contro lo Zenit con l’obiettivo di chiudere i conti per la qualificazione. Alla vigiliastampa per l’allenatore. “Abbiamo un match ball che dobbiamo assolutamente sfruttare, Deè recuperato e gioca come Bonucci e Szczesny. Morata potrebbe partire dall’inizio.? Dovrebbe essere quasi sicuramente a disposizione con l’Inter”. “Mi viene da sorridere quando mi dicono ‘la tua Juve’. Io ho a disposizione giocatori bravi, normale che all’inizio non conoscevo tutti bene. In questo momento la squadra ha piacere anche a difendere e questa è una bella cosa. Bisogna migliorare sia la parte offensiva che quella difensiva. Poi i risultati ...

