Juan Cuadrado | l’artista della simulazione

(Di martedì 19 ottobre 2021), artista. Il colombiano ha un’abilità unica nel conquistarsi un fallo ingannando l’arbitro.CUADRATO ARTISTANessuno più disi è costruito una solida fama artista(Chiesa gli si sta avvicinando, ma le prestazioni con la magliaNazionale ne hanno un po’ ripulito la fedina penale). Ormai è quasi impossibile parlare del colombiano in maniera oggettiva: anche chi ne esalta il talento – che è un talento strano, difficile da definire, ma evidente – finisce sempre per mettere davanti un ma relativo alla sua scorrettezza. Ai tempi in cui giocava nella Fiorentina, una voltaè stato espulso per ...

Uno dei suoi pupilli che invece non necessitava di essere rivitalizzato è, che si appresta a legarsi nuovamente ai bianconeri. Secondo quanto riportato da 'TuttoSport', il colombiano e ...E una volta completati quei rinnovi che rappresentano la priorità anche per una questione di scadenza imminente (vedi Paulo Dybala, ma anche), pure per Danilo si potrà far entrare nel ...La lunga trattativa per il rinnovo di Dybala Da inizio estate in casa Juventus si parla del rinnovo di Paulo Dybala. L'argentino, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2022 e la dirigenza bianconer ...La Juventus e Cuadrado continueranno la loro avventura per ancora un anno: il colombiano è pronto a firmare un rinnovo annuale con opzione per un altro anno ...