Il Palazzo Reale di Palermo in un videogioco in realtà virtuale

Un videogioco in realtà virtuale ambientato all'interno del Palazzo Reale di Palermo. È il progetto al quale hanno lavorato 20 giovani siciliani dell'azienda D-Service Italia, in partnership con la Fondazione Federico II, dal titolo "Anna Belfiore – L'intreccio dei qanat". Un viaggio che permette di visitare, scoprire e conoscere la lunghissima storia di uno dei siti museali più visitati al mondo.

