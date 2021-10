Il Comitato FuoriPista | “Via le low cost dall’aeroporto di Fiumicino”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 19 ottobre 2021)– “Apprendiamo che il dottor Lazzerini, amministratore delegato designato di Ita, la nuova compagnia che prende il posto di Alitalia (leggi qui), ha dichiarato che è giunto il momento di ‘affrontare un capitolo strategico per il paese, ovvero il rapporto incestuoso tra le compagnie low, le amministrazioni locali e gli aeroporti che operano in regime di concessione pubblica. La concorrenza è bella ma le regole devono essere uguali per tutti’, ha detto, e che ‘i soldi dati come incentivi aeroportuali alle lowsono anch’essi soldi pubblici'”. Inizia così una nota diffusa daldi, che prosegue: “Insomma, dopo che le compagnie lowsono state trasferite in massa a(secondo i dati pre-Covid un ...