I Santi di Martedì 19 Ottobre 2021

San PAOLO DELLA CROCE Sacerdote – Memoria Facoltativa
Ovada (Alessandria), 3 gennaio 1694 – Roma, 18 Ottobre 1775

Nacque a Ovada, nell'Alessandrino, il 3 gennaio 1694 da famiglia nobile anche se in difficoltà economiche. Suo padre è un commerciante e lui lo aiuta, essendo il primo di 16 figli; ma il suo desiderio è creare un ordine religioso e combattere i Turchi. Infine si fa eremita e a 26 anni il suo vescovo gli consente di vivere in solitudine nella chiesa di Castellazzo Bormida, sempre nell'Alessandrino. Qui matura l'idea di un nuovo Ordine e nel 1725 Benedetto XIII lo autorizza a raccogliere compagni…

MARTIRI CANADESI (GIOVANNI DE BRéBEUF, ISACCO JOGUES E COMPAGNI) Martiri – Memoria Facoltativa
sec. XVIII sacerdoti Antonio Daniel, Giovanni De Brébeuf, Gabriele Lalement, Carlo Garnier, ...

