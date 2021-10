Giorgi-Kovinic in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Tenerife 2021 (Di martedì 19 ottobre 2021) Camila Giorgi dovrà vedersela con Danka Kovinic al secondo turno del Wta di Tenerife 2021.La tennista azzurra ha debuttato con una vittoria nel torneo spagnolo, superando la qualificata Bolsova Zadoinov. Sulla sua strada ora un’altra avversaria ostica, ma alla portata, vale a dire la montenegrina Kovinic. All’esordio ha sconfitto a sorpresa Van Uytvanck e ora mette nel mirino i quarti di finale. Tra le due non ci sono precedenti, ma sarà Giorgi a scendere in campo con i favori del pronostico. La disputa si svolgerà giovedì 21 ottobre, con orario ancora da definire. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live streaming offerto sul sito ufficiale dell’emittente menzionata e ... Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) Camiladovrà vedersela con Dankaal secondo turno del Wta di.La tennista azzurra ha debuttato con una vittoria nel torneo spagnolo, superando la qualificata Bolsova Zadoinov. Sulla sua strada ora un’altra avversaria ostica, ma alla portata, vale a dire la montenegrina. All’esordio ha sconfitto a sorpresa Van Uytvanck e ora mette nel mirino i quarti di finale. Tra le due non ci sono precedenti, ma saràa scendere in campo con i favori del pronostico. La disputa si svolgerà giovedì 21 ottobre, conancora da definire. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con liveofferto sul sito ufficiale dell’emittente menzionata e ...

