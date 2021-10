Flavio Briatore annuncia il ritorno in Formula Uno. Il video con Stefano Domenicali: “Sta per iniziare un capitolo nuovo…” (Di martedì 19 ottobre 2021) Flavio Briatore ha annunciato il ritorno in Formula Uno. E lo ha fatto pubblicando un video sui social. Nella clip viene prima inquadrato un tavolo di una sala riunioni. Poi la telecamera si sposta sullo stesso Briatore. Con lui anche Stefano Domenicali, boss della Formula Uno. “Sta per iniziare un nuovo capitolo della Formula Uno: ti porteremo tutte le emozioni, l’intrattenimento, il divertimento e l’energia che questo fantastico sport merita! Rimani sintonizzato!”, scrive l’ex team principal della Renault sul suo profilo instagram ufficiale nel commento a corredo del video. “State sintonizzati”, dice invece Domenicali nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021)hato ilinUno. E lo ha fatto pubblicando unsui social. Nella clip viene prima inquadrato un tavolo di una sala riunioni. Poi la telecamera si sposta sullo stesso. Con lui anche, boss dellaUno. “Sta perun nuovodellaUno: ti porteremo tutte le emozioni, l’intrattenimento, il divertimento e l’energia che questo fantastico sport merita! Rimani sintonizzato!”, scrive l’ex team principal della Renault sul suo profilo instagram ufficiale nel commento a corredo del. “State sintonizzati”, dice invecenel ...

Corriere : Flavio Briatore torna in Formula 1. Gestirà l’intrattenimento nei Gp - ilfattovideo : Flavio Briatore annuncia il ritorno in Formula Uno. Il video con Stefano Domenicali: “Sta per iniziare un capitolo… - FedeFranzoi : RT @AdrianVCF_: The Last Dance. Fernando Alonso & Flavio Briatore. 2022. - FormulARG1_2 : RT @AdrianVCF_: The Last Dance. Fernando Alonso & Flavio Briatore. 2022. - MsmSevilla : RT @AdrianVCF_: The Last Dance. Fernando Alonso & Flavio Briatore. 2022. -