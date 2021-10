Fiorentina, una big su Vlahovic: le cifre (Di martedì 19 ottobre 2021) Ennesima squadra interessata dal talento serbo della Fiorentina, anche al Borussia Dortmund piace Dusan Vlahovic. L’attaccante viola, voluto fortemente dalla Juventus, sarebbe il sostituto di Erling Haaland. Proprio quest’ultimo lascerà Dortmund durante il calciomercato estivo. Dusan Vlahovic, giocatore serbo della Fiorentina Tale notizia è stata riportata dal Bild. Notizie migliori, senza dubbio, ci saranno nelle prossime settimane con l’avvento del calciomercato invernale. TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: “Vlahovic dovrebbe stare in tribuna”, parole violente dell’ex calciatore L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 19 ottobre 2021) Ennesima squadra interessata dal talento serbo della, anche al Borussia Dortmund piace Dusan. L’attaccante viola, voluto fortemente dalla Juventus, sarebbe il sostituto di Erling Haaland. Proprio quest’ultimo lascerà Dortmund durante il calciomercato estivo. Dusan, giocatore serbo dellaTale notizia è stata riportata dal Bild. Notizie migliori, senza dubbio, ci saranno nelle prossime settimane con l’avvento del calciomercato invernale. TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: “dovrebbe stare in tribuna”, parole violente dell’ex calciatore L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

