È scomparso il giornalista e scrittore Luigi Amicone. Il direttore e fondatore del settimanale "Tempi" stroncato da un infarto. Aveva 65 anni (Di martedì 19 ottobre 2021) È mancato stanotte a Milano, stroncato da un infarto, il giornalista e scrittore Luigi Amicone, fondatore del settimanale Tempi. Ex consigliere comunale, Aveva compiuto 65 anni il 4 ottobre. "Un fine scrittore – lo ricorda così il sindaco di Milano, Beppe Sala -, un acuto giornalista, ma soprattutto un amico. Si è spento, troppo presto, Luigi Amicone, che ho avuto modo di apprezzare come consigliere comunale dai banchi dell'opposizione. Non dimenticherò mai il suo acume e la sua passione per la nostra città". Una morte improvvisa e inattesa, quella di Amicone anche secondo i suoi colleghi: "Ancora ieri discutevamo con ...

