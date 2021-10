Ddl Zan, non tutto è perduto: il 27 ottobre torna in Senato (Di martedì 19 ottobre 2021) Calendarizzata per mercoledì della prossima settimana – 27 ottobre – la discussione nell’Aula di Palazzo Madama del ddl Zan. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo al Senato. Dopo la «prosecuzione e conclusione della discussione generale sul disegno di legge, ci saranno i due voti sul non passaggio agli articoli chiesti da Lega e Fratelli d’Italia», ha spiegato alla stampa la capogruppo del Partito democratico, Simona Malpezzi. La prima a esprimere entusiasmo per quest’ultima chance data al testo – ed evitare modifiche che lo riportino alla Camera – è Monica Cirinnà. «È il momento di decidere – ha detto la senatrice Dem -. I risultati delle elezioni amministrative, con la grande affermazione del centrosinistra, dimostrano che è forte nel Paese la domanda di eguaglianza e giustizia. I diritti, civili e sociali insieme, devono essere al centro ... Leggi su open.online (Di martedì 19 ottobre 2021) Calendarizzata per mercoledì della prossima settimana – 27– la discussione nell’Aula di Palazzo Madama del ddl Zan. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo al. Dopo la «prosecuzione e conclusione della discussione generale sul disegno di legge, ci saranno i due voti sul non passaggio agli articoli chiesti da Lega e Fratelli d’Italia», ha spiegato alla stampa la capogruppo del Partito democratico, Simona Malpezzi. La prima a esprimere entusiasmo per quest’ultima chance data al testo – ed evitare modifiche che lo riportino alla Camera – è Monica Cirinnà. «È il momento di decidere – ha detto la senatrice Dem -. I risultati delle elezioni amministrative, con la grande affermazione del centrosinistra, dimostrano che è forte nel Paese la domanda di eguaglianza e giustizia. I diritti, civili e sociali insieme, devono essere al centro ...

