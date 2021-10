Cosa sono le scuole parentali e i loro benefici (Di martedì 19 ottobre 2021) Cos’è la scuola parentale? Può essere considerata una valida alternativa alla scuola tradizionale? Può davvero essere formativa? Tutte domande lecite alle quali cercheremo di rispondere in questo nuovo ed interessante articolo tutto dedicato all’istruzione dei propri figli. È importante partire dall’inizio e, dunque, dal significato del termine “parentale”, il quale indica chiaramente una forma di proposta educativa che nasce dalla volontà di un genitore a formare i propri figli. L’opportunità di educare i propri figli a casa è ovviamente garantita dalla Costituzione Italiana e, più precisamente, dall’articolo 33, il quale afferma che la scelta di educare a casa è legale, lecita e prevista dal nostro regolamento, a patto che i giovani prendano parte all’esame di Stato. È stato proprio il Miur ad offrire la possibilità di un’istruzione parentale, con una serie di regole che servono ... Leggi su dilei (Di martedì 19 ottobre 2021) Cos’è la scuola parentale? Può essere considerata una valida alternativa alla scuola tradizionale? Può davvero essere formativa? Tutte domande lecite alle quali cercheremo di rispondere in questo nuovo ed interessante articolo tutto dedicato all’istruzione dei propri figli. È importante partire dall’inizio e, dunque, dal significato del termine “parentale”, il quale indica chiaramente una forma di proposta educativa che nasce dalla volontà di un genitore a formare i propri figli. L’opportunità di educare i propri figli a casa è ovviamente garantita dalla Costituzione Italiana e, più precisamente, dall’articolo 33, il quale afferma che la scelta di educare a casa è legale, lecita e prevista dal nostro regolamento, a patto che i giovani prendano parte all’esame di Stato. È stato proprio il Miur ad offrire la possibilità di un’istruzione parentale, con una serie di regole che servono ...

