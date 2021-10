CorSport | Orsato fu beccato a copiare i test nel raduno | col regolamento qualche problema ce l’ha 

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 19 ottobre 2021) Danielenon sarà fermato, nonostante gli errori in Juventus-Roma. Edmondo Pinna, sul Corriere dello Sport, scrive che affronterà un weekend da VAR in B e che il 1° novembre tornerà in Serie A. “Fra venerdì e domenica, un VAR in Serie B. poi c’è il turno infrasettimanale, VAR o Quarto uomo in A o una partita in B. E il primo novembre (festa di Ognissanti) il ritorno in serie A. se è vero (e lo è, purtroppo) che Danielenon sarà fermato dai vertici della CAN per quanto commesso domenica sera allo Stadium in Juve-Roma, potrebbe essere questo il suo prossimo futuro”. La prestazione dell’arbitro, scrive Pinna, non è stata giudicata “incredibilmente” in maniera completamente negativa. Si è cercato di far passare il tocco di mano di Mkhitaryan come il capro espiatorio che depotenziava l’errore del direttore di gara, ma l’errore resta, ed è ...