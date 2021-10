Contro la Polonia adesso l'Ue gioca l'arma del Recovery (Di martedì 19 ottobre 2021) Il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, ha scelto lo sContro con l'Unione europea di fronte al rischio di vedersi bloccare decine di miliardi di euro di aiuti comunitari per le continue violazioni allo stato di diritto. In una lettera di cinque pagine inviata ieri ai presidenti di Consiglio europeo, Commissione e Parlamento europeo, Morawiecki ha detto che l'Ue potrebbe trasformarsi in “un organismo centralizzato, guidato da istituzioni prive di Controllo democratico” che usa la leva finanziaria per “usurpare poteri” e “imporre la propria volontà sugli stati membri per fas et nefas”. La citazione latina significa "in modo lecito o illecito" e sottolinea l'intenzione di raggiungere un obiettivo a tutti i costi. Pur assicurando che la Polonia “rimane un membro leale dell'Ue" e "riconosce la primazia" del diritto europeo "sulle ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 19 ottobre 2021) Il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, ha scelto lo scon l'Unione europea di fronte al rischio di vedersi bloccare decine di miliardi di euro di aiuti comunitari per le continue violazioni allo stato di diritto. In una lettera di cinque pagine inviata ieri ai presidenti di Consiglio europeo, Commissione e Parlamento europeo, Morawiecki ha detto che l'Ue potrebbe trasformarsi in “un organismo centralizzato, guidato da istituzioni prive dillo democratico” che usa la leva finanziaria per “usurpare poteri” e “imporre la propria volontà sugli stati membri per fas et nefas”. La citazione latina significa "in modo lecito o illecito" e sottolinea l'intenzione di raggiungere un obiettivo a tutti i costi. Pur assicurando che la“rimane un membro leale dell'Ue" e "riconosce la primazia" del diritto europeo "sulle ...

