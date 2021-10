Concorsi scuola, Sinopoli (Flc Cgil): “Con i quiz sono stati sviliti. 24 cfu hanno mercificato la formazione. Serve cambiare” [INTERVISTA] (Di martedì 19 ottobre 2021) Il governo prova ad accelerare sui Concorsi, entro la fine di dicembre è previsto un nuovo concorso straordinario, mentre almeno altri tre sono da realizzare. Di questo ne parliamo con Francesco Sinopoli, segretario generale della Flc Cgil. L'articolo Concorsi scuola, Sinopoli (Flc Cgil): “Con i quiz sono stati sviliti. 24 cfu hanno mercificato la formazione. Serve cambiare” INTERVISTA . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 19 ottobre 2021) Il governo prova ad accelerare sui, entro la fine di dicembre è previsto un nuovo concorso straordinario, mentre almeno altri treda realizzare. Di questo ne parliamo con Francesco, segretario generale della Flc. L'articolo(Flc): “Con i. 24 cfula

Advertising

fanpage : Il diploma superiore conseguito senza studiare, ma pagando fino a 2.500 euro per vincere i concorsi pubblici, super… - orizzontescuola : Concorsi scuola, Sinopoli (Flc Cgil): “Con i quiz sono stati sviliti. 24 cfu hanno mercificato la formazione. Serve… - FLC_CGIL_Lazio : Oggi su @ItaliaOggi si parla di #LeggediBilancio??? ??Dal 2018 chiediamo riforma su formazione e reclutamento integr… - GazzettaDellaSc : Permessi diritto allo studio docenti e Ata, non sono validi per la preparazione ai concorsi scuola… - Beverari_M : RT @fanpage: Il diploma superiore conseguito senza studiare, ma pagando fino a 2.500 euro per vincere i concorsi pubblici, superando gli al… -