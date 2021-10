(Di martedì 19 ottobre 2021) In Aulaurgentedell’Interno, Luciana, sui gravi fatti accaduti a Roma il 9 ottobre scorso in occasionemanifestazione a Piazza del Popolo che si è conclusa con l’sedelatv. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

fanpage : Massimiliano Ursino, leader di Forza Nuova a Palermo, è stato arrestato con le accuse di devastazione e resistenza… - LegaSalvini : ++ ?? LIBERO: «ASSALTO ANARCHICO ALLA CGIL A MILANO MA NESSUNO VEDE LA MATRICE ROSSA » ++ - DSantanche : Siamo la Nazione de 'lo sciopero è un diritto' (sempre al venerdì, che c'attacchi weekend). Della Lamorgese che 'po… - fattoquotidiano : Assalto alla Cgil, l’informativa della ministra Lamorgese alla Camera: segui la diretta tv - goldbergvariaz : Manovra, l'assalto alla diligenza. Meno #tasse per tutti, come Forza IV invocava da sempre. -

Ultime Notizie dalla rete : Assalto alla

Dopo l'sede del sindacato, incredibilmente "permessa" dal Viminale , la politica non ha fatto altro che chiedere al centrodestra di sfilare con gli "antifascisti". Berlusconi , Salvini e ...Oggi è invece previsto il pienone, anche perché nel pomeriggio è prevista un'informativa sull'Cgil da parte della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese . Gli occhi sono puntati sui no ...Sarà interrogato domani a mezzogiorno Massimiliano Ursino, chiamato da tutti Massimo, il leader palermitano di Forza Nuova che ieri ...Il tecnico del Torino Juric ha bene in mente il mercato che vorrebbe in vista di gennaio: due acquisti di qualità e un po' di "pulizia" tra i giocatori in scadenza ...