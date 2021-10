Allegri | “Szczesny | De Ligt e Bonucci partiranno dall’inizio Dybala sarà a disposizione con l’Inter”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 19 ottobre 2021) Massimilianoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Zenit. Il tecnico bianconero ha svelato tre sicuri titolari e aggiornato sulle condizioni di: "Per quanto riguarda la formazione, Degiocano. Poi gli altri devo ancora vedere come stanno. Arthur avrà un minutaggio maggiore, non so se partirào se giocherà a gara in corso.sta lavorando bene, non ha ancora lavorato con la squadra. Dovrebbe essere quasi sicuramente acon".