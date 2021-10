Zerocalcare sulla serie Netflix | Non mi sono svenduto | è tutta roba mia

(Di lunedì 18 ottobre 2021) 'Strappare lungo i bordi' arriverà il 17 novembre. Qui il fumettista romano, ospite alla Festa del cinema di Roma, racconta come è nato il progetto e l'importanza dell'onestà intellettuale: "Il banco di prova è stato Rebibbia Quarantine (gli episodi preparati per Propaganda Live di La7 durante la pandemia, ndr) per capire i miei punti deboli con l'animazione"

...15 minuti ciascuno) che debuttanopiattaforma il 17 novembre (e nei 190 Paesi in cui il servizio è attivo), prodotti da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing....... volevamo uscire tutti cresciuti da questa nuova storia die così è stato: fare un cartone è stato più sereno che fare libri".stessa lunghezza d'onda il neoregista: "Incontro ...Mmazza Calcà come te sei imborghesito, potrebbero dire i fan di vecchia data di Michele Rech in arte Zerocalcare. Sì, forse sarà un po' meno alternativo nei modi, un po' meno fuori dal sistema rispett ...Zerocalcare ha pubblicato il traielr di Strappare Lungo i Bordi, serie Netflix che lo vede protagonista insieme a Valerio Mastandrea ...