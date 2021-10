WTA Tenerife 2021: Zidansek eliminata a sorpresa da Cristian, bene Begu e Ann Li. A Wang il derby cinese contro Zhang (Di lunedì 18 ottobre 2021) É iniziato oggi il WTA 250 di Tenerife. Nella prima giornata del torneo spagnolo si sono disputate cinque partite di primo turno e non sono di certo mancate le sorprese. Andiamo a scoprire cosa è successo. Irina Begu (numero 56 del ranking) ha avuto la meglio sull’ucraina Marta Kostyuk (n. 53 WTA) con un doppio 6-4 in un’ora e 59 minuti. Per la rumena i break decisivi sono arrivati nel settimo game del primo set e nel nono gioco del secondo parziale. Ora Begu affronterà una tra la statunitense Alison Riske (n.49 al mondo) e la croata Donna Vekic (n.101 del ranking). Avanzano il turno anche Ann Li (n.60 WTA) e Xinyu Wang (n.114 al mondo). La statunitense ha superato la wild card spagnola Nuria Parrizas-Diaz (n.65 del ranking) con il punteggio di 2-6 6-4 6-1 al termine di una match durato ben due ore e 27 minuti. La ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) É iniziato oggi il WTA 250 di. Nella prima giornata del torneo spagnolo si sono disputate cinque partite di primo turno e non sono di certo mancate le sorprese. Andiamo a scoprire cosa è successo. Irina(numero 56 del ranking) ha avuto la meglio sull’ucraina Marta Kostyuk (n. 53 WTA) con un doppio 6-4 in un’ora e 59 minuti. Per la rumena i break decisivi sono arrivati nel settimo game del primo set e nel nono gioco del secondo parziale. Oraaffronterà una tra la statunitense Alison Riske (n.49 al mondo) e la croata Donna Vekic (n.101 del ranking). Avanzano il turno anche Ann Li (n.60 WTA) e Xinyu(n.114 al mondo). La statunitense ha superato la wild card spagnola Nuria Parrizas-Diaz (n.65 del ranking) con il punteggio di 2-6 6-4 6-1 al termine di una match durato ben due ore e 27 minuti. La ...

Advertising

livetennisit : ATP Anversa e Combined di Mosca e WTA Tenerife: Il programma di Martedì 19 Ottobre 2021. Nel pomeriggio il derby Mu… - livetennisit : WTA Tenerife Ladies Open: Il resoconto di giornata con il programma di domani. Esordio di Giorgi e Stefanini - Is_0601 : RT @matmosciatti11: La giovane Li parte bene al WTA di Tenerife: “Stagione intensa, voglio arrivare in alto”. Bene Begu e Wang ?? #Li @irina… - zazoomblog : La giovane Li parte bene al WTA di Tenerife: “Stagione intensa voglio arrivare in alto”. Bene Begu e Wang -… - matmosciatti11 : La giovane Li parte bene al WTA di Tenerife: “Stagione intensa, voglio arrivare in alto”. Bene Begu e Wang ?? #Li… -