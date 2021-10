Vaccino per Covid-19, perché serve in caso di tumore (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una ricerca italiana fa luce sull’importanza della protezione dal virus Sars-CoV-2 offerta dal Vaccino. E conferma come occorra la doppia dose per ottenere i migliori risultati in termini di prevenzione dalle forme gravi di malattia. Si tratta di uno tra gli studi internazionali sul tema: la ricerca è stata condotta presso l’Istituto Regina Elena – Sapienza di Roma ed ha valutato la la risposta immunologica e a sicurezza del Vaccino a mRNA nelle persone colpite da cancro. La seconda dose a tre settimane Lo studio, pubblicato su Clinical Cancer Research, la rivista ufficiale dell’American Association for Cancer Research (AACR), ha arruolato 816 pazienti con diversi tipi di neoplasie solide, in particolare tumore della mammella (31%), del polmone (21%) e melanoma (15%), in trattamento attivo o sottoposti a cure nei 6 mesi precedenti la ... Leggi su dilei (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una ricerca italiana fa luce sull’importanza della protezione dal virus Sars-CoV-2 offerta dal. E conferma come occorra la doppia dose per ottenere i migliori risultati in termini di prevenzione dalle forme gravi di malattia. Si tratta di uno tra gli studi internazionali sul tema: la ricerca è stata condotta presso l’Istituto Regina Elena – Sapienza di Roma ed ha valutato la la risposta immunologica e a sicurezza dela mRNA nelle persone colpite da cancro. La seconda dose a tre settimane Lo studio, pubblicato su Clinical Cancer Research, la rivista ufficiale dell’American Association for Cancer Research (AACR), ha arruolato 816 pazienti con diversi tipi di neoplasie solide, in particolaredella mammella (31%), del polmone (21%) e melanoma (15%), in trattamento attivo o sottoposti a cure nei 6 mesi precedenti la ...

Advertising

Adnkronos : #Vaccino covid, #Codacons: 'Prima azione risarcitoria per danno'. - CottarelliCPI : Il Nobel Parisi riceve la terza dose di vaccino e dice: 'La paura è irrazionale'. La stragrande maggioranza degli s… - reportrai3 : Il caso Astrazeneca. Il disastro nella comunicazione, l'impatto sulla campagna vaccinale, i veri costi per l’Italia… - giovannimannar4 : RT @FmMosca: E ci vengono a dire che #Pfizer è solo un vaccino... - MENANO PERSONE - SI ASSALTANO DA SOLI LA CGIL - IDRANTI CONTRO I MANIFE… - sano_scettico2 : RT @WeltanschauungI: È morto 'per covid' Colin Powell, pienamente vaccinato. Colui che menti' sulle armi chimiche irachene, cade vittima d… -