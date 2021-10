Ten Hag: «Haaland? Parlare solo di lui è un insulto a tutti gli altri giocatori del Dortmund» (Di lunedì 18 ottobre 2021) Erik ten Hag, tecnico dell’Ajax, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Borussia Dortmund Erik ten Hag, tecnico dell’Ajax, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. «Trovo un insulto a tutti gli altri giocatori del Borussia Dortmund che si parli solo di Haaland. Non giochiamo contro Haaland, ma contro il Borussia Dortmund. Hanno una rosa ampia a tante opzioni, noi dobbiamo fermare l’intera squadra. Il Borussia Dortmund mi piace molto, il modo in cui gioca a calcio mi piace molto. Noi giochiamo come loro, un calcio offensivo, quindi mi aspetto molto da questa partita. Ritengo ancora che il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Erik ten Hag, tecnico dell’Ajax, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il BorussiaErik ten Hag, tecnico dell’Ajax, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia. «Trovo unglidel Borussiache si parlidi. Non giochiamo contro, ma contro il Borussia. Hanno una rosa ampia a tante opzioni, noi dobbiamo fermare l’intera squadra. Il Borussiami piace molto, il modo in cui gioca a calcio mi piace molto. Noi giochiamo come loro, un calcio offensivo, quindi mi aspetto molto da questa partita. Ritengo ancora che il ...

