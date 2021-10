(Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La Provincia di Salerno prosegue, attraverso la Polizia provinciale, le ordinarie attività finalizzate al contrasto dei reati ambientali. In particolare, nell’ambito di in un più ampio monitoraggio per la prevenzione dei fenomeni criminosi, il personale del nucleo operativo di polizia ambientale haall’Autorità Giudiziaria undi San Marzano sul Sarno perché ritenuto responsabile dei reati previsti dall’ Art. 256 commi 1 lett. a) e 2 e art. 192 del D. Lgs. n.152/2006 s.m.i. “ll reato in questione – dichiara il Presidente Michele Strianese – consisteva nellodiquali reflui di lavorazione del vicino opificio industriale sul. Quindi di concerto con l’Autorità Giudiziaria di Nocera Inferiore, ...

anteprima24 : ** #Sversamento di #Liquidi sul nudo #Terreno: deferito un imprenditore ** -

Ultime Notizie dalla rete : Sversamento liquidi

anteprima24.it

... - riduzione dell'impatto ambientale in caso di, per incidente, dipericolosi con la realizzazione di apposite vasche per il contenimento deisversati nelle ...... dell'attuale recinzione con una più alta e nel contempo più resistente per ridurre l'accesso degli animali; - riduzione dell'impatto ambientale in caso di, per incidente, di...La Polizia provinciale ha deferito un imprenditore di San Marzano sul Sarno per lo sversamento di liquidi reflui sul terreno ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.