Spagna, il socialista Sanchez vuol dare scacco al Re: «Basta con l’immunità per il sovrano» (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ecco un bell’esempio di populismo di governo, targato sinistra, che sicuramente la stessa sinistra spaccerà per rispetto del principio di uguaglianza. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, socialista, ha infatti proposto oggi di abolire l’immunità totale che la Costituzione iberica garantisce ai sovrani. «Non penso che questo status sia necessario per un capo di Stato», ha dichiarato il premier all’emittente Cadena Ser. Sanchez ha giustificato la propria iniziativa spiegando di voler «aprire il dibattito su una modifica della Costituzione». L’inviolabilità del re, ha aggiunto, non è più appropriata «in una democrazia che si è consolidata in oltre 40 anni». Sanchez fa il populista di Palazzo ILlmotivo che ha spinto Sanchez a chiedere la fine dell’immunità reale è ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ecco un bell’esempio di populismo di governo, targato sinistra, che sicuramente la stessa sinistra spaccerà per rispetto del principio di uguaglianza. Il primo ministro spagnolo Pedro, ha infatti proposto oggi di aboliretotale che la Costituzione iberica garantisce ai sovrani. «Non penso che questo status sia necessario per un capo di Stato», ha dichiarato il premier all’emittente Cadena Ser.ha giustificato la propria iniziativa spiegando di voler «aprire il dibattito su una modifica della Costituzione». L’inviolabilità del re, ha aggiunto, non è più appropriata «in una democrazia che si è consolidata in oltre 40 anni».fa il populista di Palazzo ILlmotivo che ha spintoa chiedere la fine delreale è ...

Advertising

SecolodItalia1 : Spagna, il socialista Sanchez vuol dare scacco al Re: «Basta con l’immunità per il sovrano» - lorenzino902 : Spagna: al via il congresso nazionale del partito socialista - fisco24_info : Spagna: al via il congresso nazionale del partito socialista: Il premier Sánchez punta al rafforzamento della sua l… - insideoverita : Il governo socialista presenta la 'Ley de Vivienda' che prevede di calmierare i prezzi delle case anche con l'aumen… - andreadortenzio : I media in Spagna dicono che 'el pollo' Carvajal, ex capo dei servizi venezuelani fuggito in Spagna, ha consegnato… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna socialista Spagna: Eta, separatisti baschi riconoscono 'dolore' vittime Le parole di Otegi sono state accolte positivamente da esponenti dei partiti di centro - sinistra al governo in Spagna (Partito Socialista e Unidas Podemos). "È un qualcosa che noi democratici ...

'Uno degli aspetti più crudeli della femminilizzazione della povertà' . La Spagna vuole abolire la prostituzione Due anni fa il partito di Sánchez, il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe), aveva definito la ... Si stima che in Spagna ci siano almeno 300'000 lavoratrici del sesso. Nel 2009 dei rapporti ...

Spagna: al via il congresso nazionale del partito socialista ANSA Nuova Europa La Spagna verso l'abolizione della prostituzione che «rende schiave le donne del nostro Paese» Così il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez dichiara la sua posizione nei confronti del sesso a pagamento. Perché rende schiave le donne del nostro Paese» Si stima che in Spagna ci siano almeno 300' ...

Spagna: Eta, separatisti baschi riconoscono 'dolore' vittime Il dolore patito dalle vittime dell'Eta "non sarebbe mai dovuto esistere" e la violenza dell'organizzazione terroristica basca "non può essere considerata accettabile per nessuno". (ANSA) ...

Le parole di Otegi sono state accolte positivamente da esponenti dei partiti di centro - sinistra al governo in(Partitoe Unidas Podemos). "È un qualcosa che noi democratici ...Due anni fa il partito di Sánchez, il Partitooperaio spagnolo (Psoe), aveva definito la ... Si stima che inci siano almeno 300'000 lavoratrici del sesso. Nel 2009 dei rapporti ...Così il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez dichiara la sua posizione nei confronti del sesso a pagamento. Perché rende schiave le donne del nostro Paese» Si stima che in Spagna ci siano almeno 300' ...Il dolore patito dalle vittime dell'Eta "non sarebbe mai dovuto esistere" e la violenza dell'organizzazione terroristica basca "non può essere considerata accettabile per nessuno". (ANSA) ...