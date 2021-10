Sicurezza lavoro, Bombardieri “Assumere più ispettori” (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Le decisioni del Governo vanno nella direzione di quello che avevamo rivendicato, ma sulle assunzioni degli ispettori i numeri sono ancora insufficienti”. Lo dice il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a margine della presentazione del tour della Uil. mpe/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Le decisioni del Governo vanno nella direzione di quello che avevamo rivendicato, ma sulle assunzioni deglii numeri sono ancora insufficienti”. Lo dice il segretario generale della Uil, Pierpaolo, a margine della presentazione del tour della Uil. mpe/sat/red su Il Corriere della Città.

Advertising

AndreaOrlandosp : Questa settimana abbiamo approvato alcune norme molto importanti per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Abbiamo la… - fattoquotidiano : Ieri altri 3 morti al lavoro. Il governo vara il dl sulla sicurezza: più ispettori e più sanzioni, ma manca l’espul… - ladyonorato : @ClementiF E comunque è una bufala ampiamente smentita dai medici stessi che il #greenpass garantisca la sicurezza… - vincio963 : RT @PpBombardieri: I provvedimenti del Governo sono un punto di partenza ma si deve fare di più per riportare al centro la tutela della vit… - PpBombardieri : I provvedimenti del Governo sono un punto di partenza ma si deve fare di più per riportare al centro la tutela dell… -