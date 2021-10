Quanto vale la bellezza in Italia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il bello dell'Italia come patrimonio da sviluppare per rafforzare l'economia facendo leva su arte, cultura, paesaggio e design. È il punto messo a fuoco da un convegno tenuto a Città della Pieve il 16 ottobre, promosso da Banca Ifis ed Enit. Dai monasteri benedettini al design, in Italia dappertutto c'è bellezza. Secondo lo studio Economia della bellezza, tutto questo vale il 17,2% del Prodotto interno lordo complessivo. Il 6% è riferibile alla fruizione diretta del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico, e ben l'11,2% alla produzione made in Italy design-driven. I settori design-driven individuati da Ifis sono otto: agroalimentare, automotive e altra manifattura, meccanica, moda, cosmetica, orologeria e gioielleria, sistema casa, artigianato artistico. Chiunque può immediatamente associare ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il bello dell'come patrimonio da sviluppare per rafforzare l'economia facendo leva su arte, cultura, paesaggio e design. È il punto messo a fuoco da un convegno tenuto a Città della Pieve il 16 ottobre, promosso da Banca Ifis ed Enit. Dai monasteri benedettini al design, indappertutto c'è. Secondo lo studio Economia della, tutto questoil 17,2% del Prodotto interno lordo complessivo. Il 6% è riferibile alla fruizione diretta del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico, e ben l'11,2% alla produzione made in Italy design-driven. I settori design-driven individuati da Ifis sono otto: agroalimentare, automotive e altra manifattura, meccanica, moda, cosmetica, orologeria e gioielleria, sistema casa, artigianato artistico. Chiunque può immediatamente associare ...

