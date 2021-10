Quanto sta guadagnando Netflix con Squid Game (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una serie super ricca, oltre che seguitissima. Squid Game potrebbe infatti far guadagnare a Netflix quasi 900 milioni di dollari, sostiene Bloomberg che, basandosi su un documento dell'azienda, ha fatto un'analisi su costi di produzione e ricavi: a fronte di un investimento valutato da Bloomberg in 21,4 milioni di dollari – circa 2,4 milioni a episodio – la serie sudcoreana ha generato circa 900 milioni di dollari di valore, per l'esattezza 891,1 milioni di impact value, una metrica utilizzata da Netflix per quantificare le performance di ogni contenuto pubblicato sulla piattaforma. Netflix ha rilasciato metriche di visualizzazione autoselezionate per qualche programma e film, ma non condivide le metriche più dettagliate all'esterno, rilasciando solo qualche dato. I numeri di un fenomeno ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una serie super ricca, oltre che seguitissima.potrebbe infatti far guadagnare aquasi 900 milioni di dollari, sostiene Bloomberg che, basandosi su un documento dell'azienda, ha fatto un'analisi su costi di produzione e ricavi: a fronte di un investimento valutato da Bloomberg in 21,4 milioni di dollari – circa 2,4 milioni a episodio – la serie sudcoreana ha generato circa 900 milioni di dollari di valore, per l'esattezza 891,1 milioni di impact value, una metrica utilizzata daper quantificare le performance di ogni contenuto pubblicato sulla piattaforma.ha rilasciato metriche di visualizzazione autoselezionate per qualche programma e film, ma non condivide le metriche più dettagliate all'esterno, rilasciando solo qualche dato. I numeri di un fenomeno ...

Squid Game, quanto sta guadagnando Netflix con la nuova serie GQ Italia

