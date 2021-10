Porto-Milan: probabili formazioni e dove vederla (Di lunedì 18 ottobre 2021) Porto-Milan è in programma per martedì 19 ottobre. La gara sarà valida per la terza giornata di Champions League del girone B. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21:00 direttamente dallo stadio “Do Dragao” di Porto. Porto-Milan: come arrivano le squadre? Il Milan è reduce dalla vittoria casalinga per 3-2 contro il Verona. I rossoneri sono però ancora fermi a zero punti dopo le prime due giornate della competizione europea. La gara con i Portoghesi rappresenta dunque l’ultima chiamata per la squadra di Stefano Pioli che dovrà fare a meno di giocatori essenziali. Theo Hernandez e Brahim Diaz sono out come Messias, Florenzi e Ante Rebic. Verso la titolarità Sandro Tonali (data la squalifica di Kessie) mentre Olivier Giroud partirà ancora una volta dal primo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 18 ottobre 2021)è in programma per martedì 19 ottobre. La gara sarà valida per la terza giornata di Champions League del girone B. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21:00 direttamente dallo stadio “Do Dragao” di: come arrivano le squadre? Ilè reduce dalla vittoria casalinga per 3-2 contro il Verona. I rossoneri sono però ancora fermi a zero punti dopo le prime due giornate della competizione europea. La gara con ighesi rappresenta dunque l’ultima chiamata per la squadra di Stefano Pioli che dovrà fare a meno di giocatori essenziali. Theo Hernandez e Brahim Diaz sono out come Messias, Florenzi e Ante Rebic. Verso la titolarità Sandro Tonali (data la squalifica di Kessie) mentre Olivier Giroud partirà ancora una volta dal primo ...

