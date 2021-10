Pechino 2022 | Accensione della fiaccola per i Giochi Invernali con protesta pro-Tibet

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Era un momento atteso, anche con preoccupazione dopo le proteste di domenica scorsa a cui sono seguiti tre arresti. Laolimpica deidiè stata ufficialmente accesa nell’antico sito greco di Olimpia, che la custodisce. Ancora una volta, il celebre rito che è avvenuto come accade per ogni edizione estiva ed invernale. Questa volta attesa era l’assenza del pubblico a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19. Quello che invece ha sorpreso, è stata lapro-, immediatamente fermata dalla sicurezza ellenica. La cerimonia diolimpica Come accade ogni migliaia di persone hanno seguito il rito di...

La fiamma olimpica per i Giochi invernali diè stata accesa tra le rovine del tempio di Hera ad Olimpia, culla degli antichi Giochi in Grecia. La cerimonia si è svolta, come preannunciato, senza il pubblico per le restrizioni legate ...Molto dipenderà anche dal programma: bisognerà vedere bene chi sarà impegnato subito, la scelta non sarà legata soltanto al nome della persona ma alle gare che si troverà ad affrontare a' . ...Roma, 18 ott. (askanews) - La fiamma olimpica per i Giochi invernali di Pechino 2022 è stata accesa tra le rovine del tempio di Hera ad ...La fiamma olimpica dei Giochi invernali di Pechino 2022 (4-20 febbraio) è stata accesa nell'antico sito greco di Olimpia alla presenza di Thomas Bach, presidente del CIO. Anche in questa occasione la ...