Advertising

iltirreno : RT @s_tamburini: Il nostro grazie al Presidente. @Quirinale Mattarella a Pisa, un omaggio all'eccellenza del Sapere - s_tamburini : Il nostro grazie al Presidente. @Quirinale Mattarella a Pisa, un omaggio all'eccellenza del Sapere - s_tamburini : Mattarella a Pisa per la ripartenza: un omaggio alla cultura e ai giovani - dcalpirela : RT @s_tamburini: #Buongiorno con la #primapagina de @iltirreno (edizione di Pisa-Pontedera). All'interno un inserto speciale di 16 pagine… - tobiamc : RT @TgrRaiToscana: Oggi visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'università di Pisa per l'inaugurazione dell'anno accad… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella Pisa

Alla vigilia della visita pisana del capo dello Stato per l'inaugurazione dell'anno accademico, c'è preoccupazione per le due manifestazioni di protesta previste: degli studenti universitari e dei no -...Il presidente della Repubblica Sergiodomattina sarà a. Tre i luoghi che visiterà il capo di Stato. Alle 10 è prevista la visita del Palazzo della Sapienza , simbolo e sede storica dell'Ateneo, che di recente è tornato ...E’ il giorno del presidente. Il capo dello Stato Sergio Mattarella torna a Pisa per dare inizio al nuovo anno accademico. La sua terza visita nelle università di eccellenza pisane, dopo il 2015 alla S ...Alla vigilia della visita pisana del capo dello Stato per l'inaugurazione dell'anno accademico, c'è preoccupazione per le due manifestazioni di protesta previste: degli studenti universitari e dei no- ...