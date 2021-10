Mascherine di Stato | molte le scuole hanno i corridoi pieni La dirigente | “Non sappiamo più dove metterle e sono inutilizzabili”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) “Nonpiù. Solo dall’inizio dell’anno scolastico abbiamo oltre 50miladiaccumulate negli scantinati, nei magazzini, in ogni angolo. Finalmente non me ne manderanno più, ma ora scriverò una mail ogni giorno a Figliuolo perché venga a ritirare i pacchi che abbiamo qui dall’anno scorso”. A parlare è Amanda Ferrario,scolastica di uno degli istituti considerato tra i più innovativi in Italia: il Tosi di Busto Arsizio, 2500 alunni. La preside non è certo una sconosciuta al ministero dell’Istruzione: tra il 2018 e il 2019 ha lavorato a stretto contatto con il Gabinetto del ministro Marco Bussetti e nel 2020 è stata membro del gruppo di lavoro istituito da Lucia Azzolina, per l’innovazione metodologica e la formazione dei docenti. Eppure ...

Un'ipotesi su cui anche il sottosegretario alla Salute Andrea Costa si sbilancia: "Noi abbiamo lodi emergenza che arriva per ora a fine anno. Io credo che, se il quadro epidemiologico ...... l'Italia dei colori nella selva dei Dpcm, lein versione Tex Willer e Zorro. E' un ... che, dopo esseretra i primi contagiati nelle Marche, ha trascorso gran parte del 2020 in ...“Non sappiamo più dove metterle. Solo dall’inizio dell’anno scolastico abbiamo oltre 50mila mascherine di Stato accumulate negli scantinati, nei magazzini, in ogni angolo. Finalmente non me ne mandera ..."L'effetto green pass dimostra che è ancora possibile convincere a vaccinarsi, cioè salvare vite, per cui attenzione a non regalare gli impauriti ai no vax", dice Andrea Crisanti, professore ordinario ...