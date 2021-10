L’arrivo della Polizia per sgomberare il porto di Trieste | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Una cinquantina di portuali e circa un centinaio di manifestanti che non hanno ancora abbandonato ildi. Questo è il numero delle persone che, questa mattina, si sono trovati davanti alle camionettearrivate sul posto per procedere allo sgombero del sit-in contro il Green Pass che va avanti da venerdì 15 ottobre. Al momento non si registrano criticità, ma le forze dell’ordine hanno utilizzato gli idranti nel tentativo di disperdere la folla e liberare la zona. Lo sgombero è iniziato, si comincia con gli idranti, ma alcuni resistono all’acqua e rimangono lì. pic.twitter.com/DOuYfSCf6W — Antonio Di Bartolomeo (@antoniodiba) October 18, 2021di, lo sgombero(usando gli idranti) Dopo le polemiche – ...