La Lazio è la formazione che ha ricevuto piú rigori nelle ultime tre stagioni (Di lunedì 18 ottobre 2021) Con il rigore odierno la Lazio é diventata in solitaria la formazione che ha ricevuto piú rigori nelle ultime tre stagioni (dal 2019/20) nei maggiori cinque campionati europei (32 a favore). La Lazio non perde da 17 partite consecutive in casa in campionato (15V, 2N) ed è dal 2002 che non fa meglio in Serie A: in quel caso i biancocelesti raggiunsero quota 22 gare interne di fila senza sconfitte. Era da luglio 2020 contro il Bologna che l’Inter non perdeva un match di Serie A dopo essere andata sopra di un gol. Questa é sola la seconda sconfitta per l’Inter nelle ultime 30 partite di Serie A (l’altra contro la Juventus a maggio). Era da maggio 2013 che la Lazio non segnava almeno tre gol in un match di ... Leggi su footdata (Di lunedì 18 ottobre 2021) Con il rigore odierno laé diventata in solitaria lache hapiútre(dal 2019/20) nei maggiori cinque campionati europei (32 a favore). Lanon perde da 17 partite consecutive in casa in campionato (15V, 2N) ed è dal 2002 che non fa meglio in Serie A: in quel caso i biancocelesti raggiunsero quota 22 gare interne di fila senza sconfitte. Era da luglio 2020 contro il Bologna che l’Inter non perdeva un match di Serie A dopo essere andata sopra di un gol. Questa é sola la seconda sconfitta per l’Inter30 partite di Serie A (l’altra contro la Juventus a maggio). Era da maggio 2013 che lanon segnava almeno tre gol in un match di ...

Advertising

iurc_lac : RT @anci_lazio: Prende il via oggi la serie di webinar di formazione '#Programmazione e progettazione europea 2021-2027' organizzata da #An… - pf_lazio : Il 21 e il 22 ottobre partecipa a: “Orientamento Formazione e Lavoro - Imprese e Credito. Strumenti e mezzi per rip… - anci_lazio : Prende il via oggi la serie di webinar di formazione '#Programmazione e progettazione europea 2021-2027' organizzat… - LunatikaLullaby : RT @romacinemafest: #RomaFF16 e il Lazio terra di cinema. La Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio promuove il cinema e l’audiovis… - ASC_aesseci : RT @romacinemafest: #RomaFF16 e il Lazio terra di cinema. La Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio promuove il cinema e l’audiovis… -