Juve-Roma, Orsato: la decisione dell’AIA! (Di lunedì 18 ottobre 2021) In seguito al polverone che ha visto come protagonista Daniele Orsato, l’AIA si è espressa riguardo la direzione di gara dell’arbitro: “Questa la posizione dell’AIA e del designatore Gianluca Rocchi di fronte alla direzione di gara del fischietto veneto all’Allianz Stadium. Il rigore concesso ai giallorossi per il contatto Szczesny-Mkhitaryan, con mancata applicazione della norma del vantaggio, è stato ritenuto dai vertici arbitrali sicuramente penalizzante nei confronti della squadra di Mourinho, ma viene valutato come un ‘errore-non errore“. L’associazione italiana arbitri ha decretato poi il verdetto sulla possibile sospensione del direttore di gara: “La prestazione dell’arbitro veneto non viene ritenuta nel complesso negativa e quindi non porterà alla sospensione“. Come riporta Tmw.com, inoltre, l’analisi dell’AIA sarebbe la seguente: 1) Se ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 18 ottobre 2021) In seguito al polverone che ha visto come protagonista Daniele, l’AIA si è espressa riguardo la direzione di gara dell’arbitro: “Questa la posizione dell’AIA e del designatore Gianluca Rocchi di fronte alla direzione di gara del fischietto veneto all’Allianz Stadium. Il rigore concesso ai giallorossi per il contatto Szczesny-Mkhitaryan, con mancata applicazione della norma del vantaggio, è stato ritenuto dai vertici arbitrali sicuramente penalizzante nei confronti della squadra di Mourinho, ma viene valutato come un ‘errore-non errore“. L’associazione italiana arbitri ha decretato poi il verdetto sulla possibile sospensione del direttore di gara: “La prestazione dell’arbitro veneto non viene ritenuta nel complesso negativa e quindi non porterà alla sospensione“. Come riporta Tmw.com, inoltre, l’analisi dell’AIA sarebbe la seguente: 1) Se ...

Gazzetta_it : Orsato nel tunnel spiega: 'Il vantaggio su rigore non si dà mai'. Ma non è così #JuveRoma - juventusfc : Il post #JuveRoma ?? Report: - juventusfc : #FINOALLAFINE! KICK-OFF DI #JUVEROMA! DAI RAGAZZI, OBIETTIVO 3 PUNTI!!! Live Match: - Anna76228866 : @TopCalcio24 non c'è nessun grave errore xché c'era il fallo di mano del giocatore della Roma. Ma siccome si tratta… - NewWestInn22 : RT @Super3mp: Il rigore di Juve Roma è il più regolare degli ultimi 30 anni. ?? Altri due a caso di ieri, Perisic e Kessié. Ma ehi... anda… -