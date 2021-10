Intesa sp | Gros-Pietro | ‘donna ad? Non presto perché nostro è bravissimo’

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Una donna alla guida diSanPaolo? “Nonabbiamo un amministratore delegato che è bravissimo”. Lo dice all’Adnkronos Gian Maria, presidente diSanPaolo, oggi al Women’s Forum per parlare di parità di genere e gender gap. “Tuttavia”, assicura il presidente, molto attento alle tematiche di diversità e inclusione, anche nella finanza “il soffitto di cristallo comincia a perforarsi”. L’esempio è Elena Goitini, che è stata nominata amministratore delegato di Bnl. “Poco alla volta ci si arriva”, sottolinea. Secondo, “il mondo della finanza sta cambiando: basta pensare ad Alessandra Perrazzelli in Bankitalia e non è l’unica donna nel management di Banca d’Italia. Non dimentichiamo poi che il presidente della ...

